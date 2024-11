Herança de Gugu: saiba o que foi deixado para Rose Miriam

Rose Miriam falou sobre Gugu - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Quase cinco anos depois da morte de Gugu Liberato (1959-2019), a briga pela herança do apresentador continua rendendo assunto. Nesta semana, Rose Miriam revelou que foi deixado para ela pelo famoso, com quem teve três filhos.

Leia Mais:

>>> Novo herdeiro de Gugu? Briga por herança ganha novidade

>>> Suposto namorado de Gugu mantém briga por herança; entenda situação

>>> Ex de Gugu pede "para viver com ele e com Deus" após expor intimidade

Recentemente, a médica chamou a atenção ao optar por desistir da briga judicial pelos bens deixados pelo companheiro, apesar da grande briga que travou com a família Liberato e até o filho mais velho, João Augusto.

No Dia de Finados, 2 de novembro, Rose fez questão de prestar homenagem a Gugu e aproveitou para refletir sobre o que ganhou do apresentador.

Ela comentou que o comunicador lhe deixou os três filhos, João Augusto, 22, e as gêmeas, Sofia e Marina, 20, memórias e uma casa em Alphaville.

"Ele me deu três filhos lindos. Me deixou na memória momentos inesquecíveis. E, materialmente falando, me deixou uma linda e confortável casa em Alphaville", escreveu.