Ex de Gugu pede "para viver com ele e com Deus" após expor intimidade

Gugu teve novamente vida íntima exposta - Foto: Divulgação | Record

Rose Miriam chamou a atenção nas redes sociais com um desabafo para lembrar da morte de Gugu Liberato. A mãe dos filhos do apresentador abriu o jogo sobre a vontade de estar novamente com o companheiro.

"Um dia estarei ao lado do Gugu novamente! Ao lado do grande homem de Deus! Homem que amei e que fui muito amada por ele! Eu tive o privilégio de viver inúmeros momentos ao seu lado! Aprendi muito com ele e sei que comigo ele também aprendeu algo de bom. Pudemos viver em família e esses momentos jamais sairão da minha mente e do meu espírito", falou a médica.

Evangélica, Rose Miriam comentou sobre o desejo: "Oro sempre para que eu logo vá viver na eternidade com Deus, Jesus e também com o Gugu. Esse homem, que foi e sempre será o amado da minha alma! Ele é insubstituível na minha vida! Somente eu, ele e Deus lembramos dos nossos melhores momentos! Que saudade".

Ela também chegou a rebater uma internauta que comentou da sexualidade do apresentador. "Ele me deu três filhos lindos! Me deixou na memória momentos inesquecíveis! E materialmente falando, me deixou uma linda e confortável casa em São Paulo! Mas mesmo que não tivesse me deixado a casa, eu iria ser eternamente grata!", disse a ex.