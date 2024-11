Gugu era gay? Rose Miriam reage à pergunta e surpreende

Rose Miriam se manifestou sobre assunto - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Rose Miriam decidiu reagir às perguntas sobre a sexualidade de Gugu Liberato (1959-2019). Quase cinco anos depois da morte do famoso, a médica foi surpreendida com comentário do tipo quando escreveu um texto para ele no Dia de Finados no final de semana.

Na publicação, uma seguidora lembrou do caso envolvendo Thiago Salvático, que afirma ter mantido uma relação com o comunicador durante anos: "Será que você foi amada o quanto merecia? Depois do caso do Salvático e do testamento, você merecia muito mais". Outra pessoa questionou: "Mas Gugu não era gay?".

A mãe dos filhos de Gugu, João, Marina e Sofia, logo se pronunciou sobre o tema: "Eu esperei mais, muito mais mesmo! Mas não foi possível ele oferecer tudo o que eu almejava. Mas tudo bem, porque também vivi momentos maravilhosos ao lado dele com os filhos".

"Ele me deu três filhos lindos. Me deixou na memória momentos inesquecíveis. E, materialmente falando, me deixou uma linda e confortável casa em Alphaville [São Paulo]. Mas, mesmo que ele não tivesse me deixado a casa, eu iria ser eternamente grata", completou Rose.