Ex de Gugu expõe intimidade com o apresentador: "Turbulento"

O apresentador Gugu Liberato - Foto: Reprodução

Alessandra Scatena, um dos rostos mais marcantes da TV brasileira nos anos 90, revelou detalhes inéditos sobre seu relacionamento com o apresentador Gugu Liberato.

Em entrevista ao Splash Encontra, a modelo, que tinha apenas 15 anos quando o romance começou, contou como a intensa exposição midiática e a diferença de idade impactaram o relacionamento.

“Tentaram me prejudicar muitas vezes. O relacionamento com o Gugu foi um pouco turbulento. Mas não da nossa parte, e sim das pessoas que estavam à nossa volta. Muitas mulheres davam em cima dele", relembrou Alessandra.

A ex-modelo também destacou a intensa rotina de trabalho de Gugu como um dos fatores que contribuíram para o término do namoro.

“A gente não podia tomar um milk-shake na lanchonete. Não dava para andar na rua com ele, ou ir ao cinema. Além de apresentador, ele era um grande empresário. Estava sempre ocupado, fazendo as coisas dele. Foi isso que colocou um ponto final no nosso relacionamento”.

Alessandra Scatena | Foto: Reprodução

Suposto 4º filho de Gugu ‘surge’ em casa de luxo

O vendedor de automóveis Ricardo Rocha, que tenta provar na Justiça que é filho do apresentador Gugu Liberato, morto em 2019, agitou as redes sociais neste sábado, 2, após compartilhar um momento em uma luxuosa mansão.

Em um story no Instagram, Ricardo mostrou os detalhes do local, e afirmou estar no “paraíso”. “Final de dia no nosso paraíso”, escreveu no story. Ele não aparece nas imagens.