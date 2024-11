Suposto 4º filho de Gugu ‘surge’ em casa de luxo durante o feriado: “Paraíso”

Suposto filho de Gugu compartilha momento em casa luxuosa - Foto: Reprodução

O vendedor de automóveis Ricardo Rocha, que tenta provar na Justiça que é filho do apresentador Gugu Liberato, morto em 2019, agitou as redes sociais neste sábado, 2, após compartilhar um momento em uma luxuosa mansão.

Em um story no Instagram, Ricardo mostrou os detalhes do local, e afirmou estar no “paraíso”. “Final de dia no nosso paraíso”, escreveu no story. Ele não aparece nas imagens.

Ricardo trava um guerra para provar ser o filho mais velho de Gugu. Ele afirma que é fruto de uma relação que o apresentador teve antes da fama. O vendedor de carros fez um DNA, e o resultado deve sair nas próximas semanas.