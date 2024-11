Conheça mansão de R$ 7 milhões disputada por suposto 4º filho de Gugu

Ricardo Rocha está brigando para ser reconhecido como filho de Gugu - Foto: Reprodução | Record

A briga pela herança de Gugu Liberato (1959-2019) segue de pé, mas pode ser encerrada nas próximas semanas com o resultado do exame de DNA feito por Ricardo Rocha, que afirma ser o quarto filho do apresentador. Um dos imóveis deixados pelo famoso que está na disputa dos herdeiros fica localizado no Guarujá, em São Paulo.

A mansão, que poderá ser do suposto 4º filho de Gugu, caso seja comprovado que é filho do animador de TV, está isolada na área mais movimentada do litoral paulista. O imóvel, que custa cerca de R$ 7 milhões, tem quatro andares e foi construído em cima de uma pedra há mais de 60 anos.

O local é valioso, tem vista paradisíaca e leva à praia particular da Enseada. A mansão conta com difícil acesso e, por isso, os moradores da região costumam ir de helicóptero para lá.

Em 2013, Ana Hickmann chegou a visitar o imóvel. Na ocasião, Gugu declarou que quase não tinha tempo livre para ir até a praia por conta do trabalho.

"Ultimamente está meio difícil de vir para cá. Não vou mostrar tudo para vocês, eu diria que uns 90%. Tem coisas que a gente não mostra, né? Mas é uma casa de pai, não tem muita coisa aqui, não. Sou uma pessoa muito família, sou apaixonado pelos meus filhos", falou.