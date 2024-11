Gastando a herança? Suposto 4º filho de Gugu surge em apartamento de luxo

Ricardo Rocha postou em apartamento de luxo em meio à briga por herança de Gugu - Foto: Reprodução | Record

O empresário Ricardo Rocha, que alega na Justiça ser filho e herdeiro do apresentador Gugu Liberato, surpreendeu seus seguidores na noite desta segunda-feira, 28, ao postar uma foto dentro de um apartamento de luxo.

Não se sabe se o imóvel em questão pertence a Ricardo, muito menos se a possível aquisição foi recente.

O suposto filho de Gugu é um empresário de sucesso no ramo automotivo, especializado no comércio de carros de luxo usados.

Na legenda da foto, Ricardo fez mistério. "A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o senhor dos exércitos", escreveu o evangélico.

Após o falecimento de Gugu, Ricardo Rocha se apresentou como filho, alegando que sua mãe teve uma relação com o apresentador no passado.

Agora, o caso parece se encaminhar para um final, com um teste de DNA a ser feito para resolver a questão. Não se sabe quando será disponibilizado o resultado do exame.

Durante uma entrevista ao programa “Melhor da Tarde”, o advogado Nelson Wilians, representante das gêmeas Sofia e Marina Liberato, herdeiras confirmadas do comunicador, comentou sobre a expectativa pela realização do exame de DNA de Ricardo Rocha, suposto quarto filho do comunicador.

“Temos esse fato aí, acredito que muito em breve nós teremos o desfecho”, declarou Nelson Wilians.