Suposto 4º filho de Gugu exibe condomínio de luxo em meio a polêmica

Ricardo Rocha postou em condomínio de luxo em meio à briga por herança de Gugu - Foto: Reprodução | Record

Ricardo Rocha, que garante ser filho de Gugu Liberato (1959-2019), voltou a usar as redes sociais para uma postagem enquanto briga na Justiça pela herança do apresentador. O empresário fez o registro de um condomínio de luxo e escreveu uma mensagem religiosa.

“Bom dia, Deus te conceda um dia abençoado! O menos virá a ser mil, e o mínimo uma nação forte; eu, o Senhor, ao seu tempo o farei prontamente”, declarou o suposto quarto filho de Gugu.

Há cerca de um mês, a Justiça aceitou um acordo entre Ricardo Rocha e os herdeiros legítimos do apresentador. Ficou acertado, na ocasião, que seria realizado o teste de DNA e que as suas amostras seriam comparadas com as da mãe do fmosoDona Maria do Céu, e o irmão dele.

Além disso, ficou definido que seria reservada para o empresário uma parte da herança. Esta parte seriam dois imóveis, um, inclusive, é uma mansão de cerca de mil metros quadrados. Se o resultado do DNA dê positivo, os imóveis serão do empresário de 49 anos. Caso contrário, os imóveis voltarão a ser divididos entre os herdeiros.

Em testamento, Gugu Liberato deixou três filhos, os cinco sobrinhos e a mãe como herdeiros. Após sua morte, Ricardo entrou na Justiça e fez o pedido para o teste pela paternidade.

Em outra postagem, o homem também compartilhou outras reflexões que sugeriram uma possível vitória no teste de DNA.

Ele postou, por exemplo, a reflexão: “Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás; esta é a herança dos servos do Senhor e a justiça que de mim procede, diz o Senhor. Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar o dia de todos”.