Record quer série sobre Gugu em meio a polêmica com suposto 4º filho

Gugu terá série feita pela Record - Foto: Divulgação | Record

Além do SBT, Gugu Liberato (1959-2019) ganhará um documentário da Record. A decisão da emissora ocorre em meio a polêmica envolvendo a herança e o suposto 4º filho do famoso, Ricardo Rocha.

Leia Mais:

>>> Saiu o DNA? Processo movido por suposto 4º filho de Gugu ganha novo capítulo

>>> Suposto 4º filho de Gugu posta texto enigmático antes de DNA: "O fim"

>>> Suposta carta de Gugu é revelada e desabafo sobre herança vem à tona

De acordo com informações do jornal Folha de S. Paulo, a ideia do canal paulista é contar a história do apresentador na televisão brasileira. Gugu fez história no SBT e foi para a Record em 2009, onde ficou até o fim da sua vida.

A publicação ressaltou que a nova produção será lançada pelo Playplus, plataforma de streaming criada pela emissora de Edir Macedo. A intenção é encerrar os trabalhos até o final deste mês, pois o projeto deve estrear em novembro, quando se completam cinco anos de sua morte.

Para o documentário, o canal usará imagens de arquivos com entrevistas inéditas, bastidores de seus programas, incluindo o Domingo Legal, do SBT. Sonia Abrão e o jornalista Flávio Ricco já gravaram depoimentos para a produção.

Além da Record, o SBT, por meio de sua plataforma de streaming +SBT, também irá lançar nas próximas semanas um documentário intitulado Gugu, Toninho e Augusto.