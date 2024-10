Suposto 4º filho de Gugu posta texto enigmático antes de DNA: "O fim"

Ricardo e Gugu - Foto: Reprodução | Record

Em meio a disputa judicial e exame de DNA que pode comprovar que é filho, e herdeiro, do apresentador Gugu Liberato, o empresário Ricardo Rocha publicou uma mensagem enigmática. Através do Instagram, ele compartilhou um versículo que fala sobre busca e recompensa.

"Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor; pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais", diz a passagem bíblica do livro de Jeremias.

"Gratidão hoje e sempre", completou o empresário.

A mensagem ocorre em meio a expectativa da divulgação do exame de DNA que pode comprovar a paternidade do apresentador.

Há cerca de um mês, os advogados de Ricardo acertar um acordo com os representantes dos filhos de Gugu, as gêmeas Sofia e Marina, 20 anos, e João Augusto Liberato, 22 anos.

A partir de então, ficou determinado que o comerciante iria realizar o teste de DNA com amostras da mãe do apresentador, Dona Maria do Céu, e de um irmão do famoso.

Ricardo ainda teve uma conquista na Justiça, pois ficou determinado que, antes do resultado sair, dois imóveis milionários do loiro foram reservados para o suposto quarto filho, caso o teste de DNA dê positivo. Caso dê negativo, os bens serão distribuídos entre os herdeiros do apresentador, que são seus filhos e seus cinco sobrinhos.