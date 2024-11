Suposto 4º filho de Gugu se revolta e desabafa sobre polêmica

Ricardo Rocha pede herança de Gugu - Foto: Reprodução | Record

Ricardo Rocha, que afirma ser filho de Gugu Liberato (1959-2019), usou seu perfil do Instagram, nesta quarta-feira, 23, para desabafar contra as notícias envolvendo seu nome.

O suposto filho do apresentador, que aguarda resultado de DNA para saber se terá direito a parte da herança do famoso, declarou que tem tido o seu trabalho atrapalhado por causa das especulações.

"Deveriam carpir meio lote, ganhariam mais", escreveu Ricardo. O empresário ainda ressaltou: "Falem o que eu falei! Não invente nada. Deixa eu trabalhar que tenho muitos boletos pra pagar".

O Portal A TARDE entrou em contato com Ricardo Rocha sobre o processo contra a família de Gugu Liberato pedindo reconhecimento de paternidade, mas o empresário destacou que não pode se manifestar sobre o tema. O caso está em sigilo na Justiça.

Nas últimas semanas, o empresário tem feito publicações com mensagens bíblicas em que dá a entender conquistas na briga com os herdeiros legítimos do comunicador, que morreu em 2019.