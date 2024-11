Sinal? Suposto 4º filho de Gugu surge reflexivo em meio a processo de DNA

Empresário Ricardo Rocha se diz filho de Gugu - Foto: Reprodução

Desde a morte de Gugu, em 2019, seu legado e questões familiares se tornaram temas frequentes de interesse público, especialmente diante de questões envolvendo herança e filhos.

Em meio ao processo de DNA que tramita na Justiça, Ricardo Rocha, suposto quarto filho do comunicador, surgiu reflexivo na web. Cristão, ele postou uma mensagem religiosa em frente a um templo da Congregação Cristã.

Quando sai o DNA?

Após o falecimento de Gugu, Ricardo Rocha se apresentou como filho, alegando que sua mãe teve uma relação com o apresentador no passado.

Agora, o caso parece se encaminhar para um final, com um teste de DNA a ser feito para resolver a questão. Não se sabe quando será disponibilizado o resultado do exame.

Durante uma entrevista ao programa “Melhor da Tarde”, o advogado Nelson Wilians, representante das gêmeas Sofia e Marina Liberato, herdeiras confirmadas do comunicador, comentou sobre a expectativa pela realização do exame de DNA de Ricardo Rocha, suposto quarto filho do comunicador.

“Temos esse fato aí, acredito que muito em breve nós teremos o desfecho”, declarou Nelson Wilians.