Saiu o DNA? Famosa faz revelação sobre suposto 4º filho de Gugu

A briga pela herança de Gugu Liberato (1959-2019) continua de pé. Dias depois que Ricardo Rocha, que garante ser o quarto filho do apresentador, apareceu em mansão, a apresentadora Sonia Abrão se manifestou e surpreendeu com revelação.

No programa A Tarde é Sua, da RedeTV!, a jornalista, que era muito próxima de Gugu, rebateu as críticas do empresário à imprensa e declarou que a publicação dele na residência de luxo foi feita para "lacrar".

"Ele sabia que isso ia acontecer [suposições sobre o caso] e fez para lacrar", disparou a famosa. Sonia Abrão seguiu com o discurso e declarou que o resultado do exame de DNA já saiu, mas a família do apresentador e o próprio Ricardo estão fazendo mistério sobre o processo.

"Me desculpe, mas eles estão fazendo mistério sobre o resultado do DNA. Para mim, esse resultado de DNA já saiu e eles ainda não estão querendo divulgar", afirmou a jornalista. "Teria que sair no máximo até o dia 20 de outubro, mas ainda não saiu nada", completou.

O processo sobre a herança de Gugu Liberato segue em sigilo. Questionado pelo Portal A TARDE, Ricardo Rocha garantiu que não poderia se manifestar até o fim do imbróglio.

Mansão de Gugu Liberato foi colocada como "caução"

Antes da realização do exame de DNA para saber se Ricardo é filho do famoso, uma das mansões do comunicador foi colocada como "caução" para o possível herdeiro. Caso o resultado seja positivo, o empresário ficará com a casa localizada em São Paulo. Os demais imóveis serão divididos entre os outros herdeiros.

Para quem não acompanhou, nos últimos meses, o suposto filho do Gugu Liberato, de 49 anos, conquistou a aprovação da Justiça para realizar um teste de DNA utilizando o material genético dele e de Maria Liberato, mãe do comunicador. Já nas últimas semanas, o comerciante tem dado a entender que o resultado saiu, mas ainda não se manifestou.