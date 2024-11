Pastor diz que Anitta é 'prostituta do apocalipse' após novo clipe

Novo clipe da cantora gerou polêmica - Foto: Reprodução

Um pastor evangélico surgiu criticando a nova música de Anitta, cantada em parceria com The Weeknd, chamando a cantora "prostituta do Apocalipse". Internautas reagiram as críticas do religioso e, de forma irônica, publicaram uma foto em que ela aparece grávida, dizendo que ela iria "parir o anticristo".

"Anitta, a prostituta do Apocalipse ou a prostituta da Babilônia. Em um dos shows ela se traveste da prostituta, ela aparece no palco com uma referencia bíblica e até aparece com uma taça ou garrafa de bebida na mão, como é a descrição do que está no livro de Apocalipse", disse ele, disse o pastor, mostrando o vídeo de uma apresentação ao vivo da dupla.

"Será que o fim dos tempos chegou? Na verdade, esse show cheio de exoterismo, cheio de indicações e referências bíblicas só mostra uma coisa: o que era muito escondido, está sendo feito as claras e o que era oculto, esta sendo revelado hoje. Muito mais que um show, era um culto exotérico, levando as pessoas ao conhecimento do exoterismo. Eles sabem que pouco tempo os restam, mas pouco tempo também resta a nós igreja".

Os fãs de Anitta reagiram, ironizando as críticas.

"De tantos os crentes encherem o saco da Anitta, ela foi lá e fez um filho com o maior artista vivo e agora vai parir o anti cristo", disparou uma. "Os crente no tiktok fazendo vários vídeos dizendo que a Anitta é a grande prostituta do Apocalipse e o The Weekend o anti cristo KKKKKKK", debochou outra. " Anitta o terror dos crentes... No novo vídeo clipe da Anitta com The weekend tem cruz, tem sangue, tem bode e o anticristo nascendo", disse mais uma.