Mãe dos filhos de Gugu desabafa sobre herdeiros e causa: "Ainda sofro"

Rose Miriam surpreendeu com postagem com filhos de Gugu - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Rose Miriam surpreendeu com um recado inesperado aos herdeiros. A médica resgatou uma foto ao lado de Gugu Liberato (1959-2019) e seus três filhos, neste domingo, 3.

Depois de prestar homenagem ao comunicado no Dia de Finados, Rose publicou uma imagem dos familiares quando os herdeiros ainda eram crianças e deixou claro um recado envolvendo a "síndrome do ninho vazio".

“Ah! Quando abri o aplicativo do Instagram, me deparei com essa fotografia. Nossa!! Que alegria se encheu o meu coração ao ver!! Saudades dessa época!! As crianças ainda eram pequenas e viviam debaixo das minhas asas!!”, declarou Rose.

Ainda no texto, Rose Miriam disse: “Agora elas cresceram e cada qual vive a sua própria vida! Ainda não me adaptei totalmente a essa nova realidade. Ainda sofro a Síndrome do ninho vazio!!”.

No dia anterior, no Dia de Finados, a mãe dos filhos do famoso fez uma homenagem a ele, que morreu em 2019, em Orlando, nos Estados Unidos. Em um desabafo, ela afirmou que amou e foi “muito amada” pelo ex-contratado do SBT, com quem teve três filhos.