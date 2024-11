Influencer Gugu causa polêmica após mostrar suástica de bisavô alemão

Vídeo dividiu opiniões na web - Foto: Reprodução

O youtuber e influencer conhecido como Gugu Gaiteiro, 19, dividiu opiniões nas redes sociais após compartilhar um vídeo mostrando um tonel com suástica que pertencia ao bisavô alemão.

O jovem fez questão de ressaltar que o objeto foi fabricado pela petrolífera Shell, que usava o símbolo até 1933, data em que a suástica foi cooptada pelos nazistas após a ascensão de Adolf Hitler.

Leia também:

>> Macrossomia fetal: conheça bebê gigante que viralizou nas redes

>> Médica é investigada por dizer que câncer de mama não existe

Gugu cita no vídeo uma reportagem do Zero Hora de 2022 que fala sobre tonéis semelhantes encontrados no Rio Grande do Sul, onde mora.

Ao publicar o vídeo com uma foto ao lado do tonel, Gugu pediu que o público não tomasse conclusões precipitadas antes de assistir ao material na íntegra.

Não faça comentários antes de assistir ao vídeo:https://t.co/cK2KxA81ah pic.twitter.com/l3bfX4yKjH — Gugu Gaiteiro (@gugugaiteiro93) October 30, 2024

Apesar do pedido, o vídeo repercutiu nas redes sociais. "Ou você morre herói, ou vive o bastante para se tornar o vilão", disse um tuíte com mais de 30 mil curtidas.

Ou você morre herói, ou vive o bastante para se tornar o vilão. pic.twitter.com/vRzKMl1UYp — Zanfa (@Zanfa) October 30, 2024

Gugu viralizou há aproximadamente 15 anos quando, ainda criança, fez um vídeo com um martelo batendo no "cepo de madeira".