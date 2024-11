Macrossomia fetal: conheça bebê gigante que viralizou nas redes

Diagnosticado com uma condição que especialistas chamam de macrossomia fetal, o pequeno chama atenção por onde passa - Foto: Arquivo pessoal

O bebê Henrí Bernardo se tornou sensação nas redes sociais nos últimos dias por ter um tamanho acima do normal. Diagnosticado com uma condição que especialistas chamam de macrossomia fetal, o pequeno chama atenção por onde passa.

A DJ e educadora física Alessandra Xavier, 29 anos, não estranhou quando seu filho nasceu com um peso considerável, acima dos 4 kg. No entanto, com o passar dos meses, o bebê se tornou um 'pequeno gigante' e, aos nove meses, já media cerca de 79 cm e pesava 14,8kg - em média, os meninos chegam aos nove meses com 8,9 kg e 69 centímetros, segundo levantamento da Unimed.

Em entrevista ao Ao Terra Agora, Alessandran falou sobre o crescimento inusitado. Ela explicou que bebês grandes são comuns em sua família, uma vez que os irmãos dela nasceram todos com mais de 4 kg. No entanto, diferente dos tios, Henrí não parou de crescer com o passar dos meses, o que chamou atenção da mãe.

"Ele foi ficando maior e maior, até os pediatras falavam que ele estava bem acima da curva mas que não tinha problema, já que ele estava em aleitamento materno. De início eu estava bem preocupada, mas os pediatras sempre me tranquilizaram", disse.

Além dos vídeos que mostram Henrí terem viralizado, a família também fez a primeira viagem internacional do bebê, com passagens por países europeus. Houve, durante passeios pela França e Itália, quem pedisse para tirar foto com o 'pequeno gigante'.

"Ele chamou muita atenção, a gente passava nas ruas e as pessoas pediam para tirar foto", disse a mãe, ressaltando a simpatia de Henrí: "O pessoal passa e brinca, ele brinca junto. Quando alguém não brinca com ele, ele grita, ele gosta da atenção."

"Não preciso nem ir para a academia, o treino de braço em faço em casa", disse Alessandra aos risos. Henrí nasceu com mais de 4kg, uma condição que especialistas chamam de macrossomia fetal.

"Nos disseram que esse crescimento fora do normal depois ia se enquadrar melhor depois de um ano, que ele ia gastar mais energia, estamos sempre de olho para ver a necessidade e procurar o atendimento", finalizou Alessandra.