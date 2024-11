Enem 2024: Metrô de Salvador e Lauro de Freitas é de graça para inscritos

Para utilizar o metrô gratuitamente, os inscritos deverão apresentar alguns documentos - Foto: Ulisses Dumas / AG. Bapress / via CADERNO DE MOBILIDADE de A TARDE

O sistema de metrô de Salvador e Lauro de Freitas estará disponível, gratuitamente, para todos os estudantes que participarão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos próximos domingos, dias 3 e 10 de novembro de 2024. A iniciativa busca garantir que os candidatos possam se deslocar de forma rápida e segura até os locais de prova, sem custo adicional.

Para utilizar o metrô gratuitamente, os inscritos deverão apresentar um documento oficial com foto e o cartão de inscrição do Enem na entrada das estações. Os dias e horários da gratuidade coincidem com a aplicação das provas, cobrindo todo o período de funcionamento do metrô durante os dois domingos do exame.

De acordo com a secretária estadual de desenvolvimento urbano, Jusmari Oliveira, “a iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado com a educação e a mobilidade urbana, promovendo o acesso ao transporte para que nenhum aluno seja prejudicado em sua locomoção nos dias de prova”.

