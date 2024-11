Suposto namorado de Gugu mantém briga por herança; entenda situação

Thiago Salvático quer seguir na briga por herança - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Enquanto Ricardo Rocha, que afirma ser o quarto filho de Gugu Liberato (1959-2019), aguarda o resultado do exame de DNA para encerrar a briga pela herança do famoso, Thiago Salvático ainda mantém o seu desejo. O suposto namorado do apresentador tenta comprovar a união estável que tinha.

Em entrevista à Quem, o advogado do chef declarou que o processo segue nos tribunais e que ele não desistiu. “O reconhecimento de Thiago como companheiro de Gugu segue em processo judicial", garantiu.

"Portanto, ainda está em discussão a herança deixada pelo apresentador. Considerando o segredo de justiça imposto às demandas, não podemos fornecer mais declarações a respeito”, completou o responsável por defender Thiago.

Enquanto isso, Rose Miriam, que é mãe dos filhos de Gugu, desistiu de vez de fazer parte da partilha. A comprovação da união a daria direito a 50% da fortuna.

Em testamento, Gugu Liberato deixou 75% dos seus bens para os três herdeiros, João Augusto, Sofia e Marina, e os restantes 25% para cinco sobrinhos.