5 anos sem Gugu: o legado e as polêmicas que marcaram o apresentador

O dia 21 de novembro de 2019 marcou a despedida de Antônio Augusto Moraes Liberato, o Gugu, um dos maiores ícones da televisão brasileira, aos 60 anos. A morte, em decorrência de um acidente doméstico em sua casa na Flórida, Estados Unidos, comoveu o Brasil e deixou um vazio no cenário da TV aberta. Desde então, o nome dele não saiu da mídia, tanto por seu imenso legado, mas principalmente pelas disputas que envolveram sua herança e vida pessoal.

Figura central na história da televisão, Gugu moldou o formato dos programas de auditório e inovou em diversos aspectos. Durante décadas, ele fez uma "dobradinha" de sucesso no SBT com Silvio Santos e desafiou a hegemonia da Globo nas tardes de domingo.

O especialista em televisão Duh Secco falou ao Portal A TARDE sobre a versatilidade e a influência do apresentador. "Gugu é um dos nomes que formaram a imagem da TV aberta moderna no Brasil. Popularizou o game-show, explorou o mercado fonográfico no Viva a Noite e no Sabadão Sertanejo, e uniu entretenimento e informação no Domingo Legal. Seu investimento em programas ao vivo e a aposta no assistencialismo, como em quadros como De Volta para Minha Terra e Construindo um Sonho, definiram tendências seguidas até hoje", diz.

Ainda segundo Secco, a ausência de Gugu evidencia a escassez de apresentadores com sua capacidade de dominar o palco sem depender de formatos:

Ele, acima de tudo, era a grande atração. Poucos nomes conseguem isso hoje em dia

Uma despedida marcada por controvérsias

Apesar de ser extremamente discreto sobre sua vida pessoal, após sua morte, o famoso esteve no centro de uma série de disputas envolvendo seus herdeiros e questões relacionadas à sua sexualidade.

O principal ponto de conflito foi a disputa judicial pela herança do apresentador, avaliada em cerca de R$ 1 bilhão. O testamento de Gugu deixou a maior parte de seus bens para os três filhos, João Augusto e as gêmeas Marina e Sofia, com exclusão da mãe das jovens, Rose Miriam di Matteo, com quem o comunicador teve uma relação.

Rose, por sua vez, acionou a Justiça em busca do reconhecimento de uma união estável com Gugu, algo que abriria caminho para que ela fosse incluída na divisão de bens. Em agosto deste ano, no entanto, ela decidiu colocar um ponto final na briga e abriu mão da batalha.

Suposto 4º filho de Gugu

Mesmo com o recuo de Rose, a disputa pela herança continuou por causa do empresário Ricardo Rocha, que garante ser o primeiro filho do famoso. O suposto quarto filho de Gugu agora aguarda um resultado de exame de DNA para saber da paternidade.

Além disso, a morte do apresentador trouxe à tona especulações sobre sua vida pessoal e afetiva, com declarações e processos que polarizaram opiniões e dividiram os herdeiros. Como avalia Duh Secco, "a imagem que Gugu buscou construir foi abalada pelas polêmicas dos últimos anos". "Lamento, não, pela figura pública, mas pelo homem que, aparentemente, não viveu a plenitude de suas relações porque estava preocupado com julgamentos externos", ressalta.

O público e a memória de Gugu

Apesar das controvérsias, o carisma e o legado de Gugu permanecem vivos na memória do público. O comuniador segue sendo lembrado como um dos grandes nomes da TV, ao lado de Silvio Santos, Hebe Camargo, Jô Soares e Chacrinha. "Ele esteve em milhares de lares por anos. Isso gera afeição, ainda que o noticiário em torno das polêmicas tenha ganhado força", completa Secco.

Prova disso são dois documentários lançados por emissoras em que trabalhou. O SBT+ produziu 'Gugu, Toninho e Augusto', que apresenta novos olhares sobre o apresentador. Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos, revelou que foi o comunicador, e não seu pai, quem despertou nela o amor pela televisão: "O Gugu era a minha diversão na televisão. Ele era o meu Silvio Santos".

Com direção de Michael Ukstin, supervisão de roteiro de Eli Ramos e autoria de Tom Anaya, o documentário, dividido em cinco episódios, explora a trajetória do artista em suas virtudes e desafios.

Já a Record lançou recentemente Gugu, Simples Assim, no Playplus. Amigos, familiares e Rose Miriam di Matteo relembraram o legado e compartilharam histórias sobre o lado afetuoso do apresentador.

Entre os momentos mais marcantes do documentário, destaca-se uma conversa exclusiva com os filhos do artista, realizada em Orlando. João, Sofia e Marina relembraram memórias pessoais e o impacto do pai em suas vidas, reforçando a conexão emocional entre Gugu e seu público.