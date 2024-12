Rose Miriam desabafa sobre aniversário de morte de Gugu Liberato

Rose Miriam falou sobre os 5 anos da morte de Gugu Liberato - Foto: Reprodução | Record

Rose Miriam Di Matteo aproveitou a semana de aniversário da morte de Gugu Liberato (1959-209) e resolveu homenagear o apresentador.

Em postagram no Instagram, a mãe dos três filhos do comunicador lembrou dos momentos ao lado dele. "Hoje, dia 20 de novembro de 2024, completam 5 anos que Gugu voltou para a casa de Deus. Hoje, é lá a sua moradia eterna, ao lado daquele que criou os céus e a terra, e bem ao lado do nosso amado e cuidadoso e único e suficiente Salvador, Jesus Cristo", falou.

"Está também rodeado de anjos!! Quer situação de vida melhor do que essa?! Não há, não é mesmo?!”, acrescentou a médica.

Em seguida, Rose Miriam falou sobre a perda: “É difícil viver aqui na terra sem o Gugu! Eu e nossos três filhos sofremos a dor e a angústia da saudade… Pois Gugu, a quem eu o chamava de anjo, não era homem que economizava sorrisos; seus sorrisos e suas risadas eram largas e brotavam do coração".

"Gugu esbanjava bondade e compaixão pelo próximo, algo difícil de se ver hoje em dia em um mundo tão competitivo, não é mesmo?!”, afirmou.

“Foi difícil me ver sozinha com três adolescentes sem o pai para me auxiliar. O Gugu era o cabeça da casa. Éramos muito unidos; e, amor, afinidade e conexão nunca nos faltaram! Gugu era aqui na terra homem de fácil comunicação com Deus, a ligação entre eles era linda de se ver", completou.