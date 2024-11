Alessandra Scatena revela bastidores com Gugu: "Salário era baixo"

Gugu e Alessandra - Foto: Reprodução

Um dos namoros de Gugu Liberato que se tornaram públicos foi o com Alessandra Scatena, que foi assistente de palco do apresentador entre 1988 e 2005. Em entrevista ao Uol, a famosa revelou detalhes tanto da relação dos dois quanto de sua participação no programa.

Uma das informações mais surpreendentes é o salário que recebia do SBT.

"Mais ou menos, agora, seriam uns R$ 500 por mês. Eu era registrada com o menor piso na época, mas tinha assistência médica e vale-refeição. Eu não trabalhava todos os dias, era apenas nas gravações", disse.

Já o namoro com Gugu ocorreu em 1990, quando ela tinha apenas 15 anos.

"Tentaram me prejudicar muitas vezes. Relacionamento com o Gugu foi um pouco turbulento. Mas não da nossa parte, e sim das pessoas que estavam à nossa volta. Muitas mulheres davam em cima dele", lembra.

Relacionamento durou quase um ano, segundo Scatena. "A gente não podia tomar um milkshake na lanchonete. Não dava para andar na rua com ele, ou ir no cinema. Além de apresentador, ele era um grande empresário. Estava sempre ocupado, fazendo as coisas dele. Foi isso que colocou um ponto final em nosso relacionamento."

A então assistente de palco acumulou participações no quadro "Banheira do Gugu", exibido no Domingo Legal. "Sempre fui respeitada. As pessoas participavam focadas em pegar o sabonete. Claro que algumas situações desagradáveis aconteceram, mas não era um perrengue que se repetia toda semana."