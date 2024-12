Suposto 4º filho de Gugu e viúva: como está a disputa por herança?

Ricardo Rocha está na briga por parte da herança de Gugu - Foto: Reprodução | Record

A morte de Gugu Liberato (1959-2019) completa 5 anos nesta quinta-feira, 21, e a briga pela herança bilionária segue de pé. Logo depois do falecimento, a disputa pelo patrimônio passou a ser o centro das atenções, com três nomes: Rose Miriam, Thiago Salvático e Ricardo Rocha.

A Justiça está tentando resolver três processos envolvendo o caso: o inventário da família, o pedido de reconhecimento de união estável aberto por Thiago Salvático e o reconhecimento de paternidade de Ricardo Rocha.

Mãe dos filhos do apresentador, Rose Miriam brigou durante quase 5 anos com a família Liberato. No entanto, a médica desistiu da briga judicial em agosto passado e aceitou que o famoso não a colocou no testamento.

Rose chegou a ficar em lado contrário ao filho mais velho, João Augusto, que estava na defesa para que o testamento do pai fosse seguido.

Apesar da médica ter desistido, a briga seguiu com a entrada de outro possível herdeiro do comunicador. Ricardo Rocha, de 49 anos, entrou na Justiça no ano passado pedindo uma investigação de paternidade. Ele garante que sua mãe e o famoso teriam se relacionado ainda na adolescência.

Em setembro passado, Rocha e os herdeiros concordaram com a realização de um exame de DNA, a ser feito com o material genético da mãe e do irmão de Gugu. O Portal A TARDE tentou contato com o empresário sobre a briga judicial, mas ele ressaltou que o caso segue sob sigilo.

Antes de morrer, Liberato deixou em testamento 75% do seu patrimônio para os três filhos: o primogênito João Augusto e as gêmeas Sofia e Marina, enquanto os 25% restantes foram divididos entre os sobrinhos.