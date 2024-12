Influenciador baiano é denunciado por desvio de dinheiro

Duduh Pelo Mundo é ativista da pauta do HIV/Aids - Foto: Reprodução/Instagram de Duduh Pelo Mundo

Duduh Pelo Mundo, influenciador baiano e ativista da pauta do HIV/Aids, está sendo acusado pelo empresário Josiel Carvalho de desviar dinheiro de contratos publicitários. Em entrevista à coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, Carvalho explicou que contratou Duduh para ser social media da Soteromob, a primeira plataforma de motoristas por aplicativo de Salvador, e também para intermediar a contratação de outros criadores de conteúdo para campanhas publicitárias nas redes sociais. Duduh, por sua vez, nega que tenha desviado a grana.

Como funcionava o superfaturamento de orçamentos

Segundo Josiel Carvalho, Duduh Pelo Mundo, que ganhava R$ 1.400 como social media da plataforma de transporte, que será lançada em dezembro, e trabalhava há um mês na empresa, teria superfaturado os valores dos orçamentos, aumentando indevidamente os custos e embolsando a diferença, pois ele que fazia o pagamento para os influenciadores.

"Um desses influenciadores falou: 'Doutor, essa página cobra o mesmo cache que eu. [No entanto], Duduh Pelo Mundo já havia fechado com ela, mas o valor de orçamento que ele teria passado foi três vezes maior que o valor correto. Depois do dono da página me ligou, perguntei sobre o que eu tinha passado. Eu falei: 'Paguei R$ 1.500', o influenciador respondeu: 'Ele me repassou R$ 400'. Descobrir", afirmou Josiel Carvalho.

Duduh teria desviado usando o nome de Zé Eduardo

Carvalho também afirmou que Duduh Pelo Mundo havia informado ter fechado uma publicidade com a página de Zé Eduardo, apresentador do programa Balanço Geral, da Record Bahia, no valor de R$ 5.000. Mas ao entrar em contato com a equipe do comunicador, descobriu que era mentira.

"Eu paguei R$ 5.000. [Depois] entrei em contato com a página do apresentador e eles me informaram que nenhum orçamento foi repassado. Ou seja, Duduh colocou esse valor no bolso", denunciou o empresário.

Equipe de Zé Eduardo revelando que não fechou publicidade com a Soteromob | Foto: Reprodução/Fonte da coluna

Influenciadores e páginas lesadas

De acordo com Josiel Carvalho, oito páginas baianas tiveram os orçamentos superfaturados. São elas: Portal Língua Solta, Xico Fofoca, Tricoloucas, Bahia da Resenha, Sazaki Danone, Ju Dantas, Fofoca Salvador e Frases de Baiano.

Prejuízo financeiro e ações judiciais

De acordo com Josiel Carvalho, o prejuízo financeiro causado por Duduh Pelo Mundo foi de R$ 12.200. “Diante disso, ajuizei uma ação na Justiça por danos morais e materiais contra ele, além de registrar um boletim de ocorrência por estelionato”, declarou.

Posicionamento de Duduh Pelo Mundo

Nossa reportagem entrou em contato com o influenciador baiano Duduh Pelo Mundo em busca de um posicionamento sobre o assunto. Em resposta, ele se limitou a dizer que sua equipe jurídica está em ação.

Duduh também se pronunciou pelas redes sociais.

| Foto: Reprodução

Virou caso de polícia

À nossa reportagem, a Polícia Civil da Bahia informou, por meio de nota, que a 6ª Delegacia Territorial (DT- Brotas) "investiga desde a última segunda-feira (18), a denúncia de que um influenciador de Salvador teria desviado dinheiro de um empresário depois de superfaturar serviços terceirizados para divulgação de produto em mídias e plataformas sociais".

A PC ainda garantiu que depoimentos serão tomados para conclusão do inquérito.