Clara Moneke revela traições a namorados e justifica: 'Trauma familiar'

Clara Moneke - Foto: Globo/Léo Rosario

Clara Moneke abriu o coração durante sua participação no programa Lady Night, com Tatá Werneck, ao falar sobre relacionamentos e traumas familiares. A atriz revelou que, no passado, traiu ex-namorados como reflexo de uma falta de confiança gerada por histórias de traição na sua família.

Moneke explicou que essa atitude estava relacionada a experiências que presenciou:

Como a grande parte das mulheres da minha família foram traídas, eu não consigo confiar. Então, quando eu namorava, era mais nova, mais imatura, achava que precisava trair antes para garantir uma possível traição do queridão Clara Moneke

Apesar disso, a atriz revelou que sempre foi honesta com seus parceiros. "Traí? Traí, mas eu falo. Não consigo esconder, conto depois", confessou, destacando que não vê a traição como algo positivo.

Dificuldades em confiar nos homens

Clara também falou sobre como seu histórico familiar impactou sua visão sobre relacionamentos: "A questão do homem mesmo... Eu tenho uma dificuldade muito séria em me relacionar com homens porque não confio". Ela mencionou que em sua família materna, formada majoritariamente por mulheres, muitos homens abandonaram suas parceiras, o que deixou marcas profundas.

Clara Moneke | Foto: Reprodução

Carreira e vida amorosa

Moneke, que ganhou destaque na novela Vai na Fé, é considerada uma das grandes promessas da nova geração de atrizes da Globo. Atualmente, ela está em um relacionamento com o ator Breno Ferreira. O casal começou a namorar há cerca de um mês, após o té rmino de Clara com o publicitário Tácio Fidelis, com quem esteve por três anos.