Carlinhos Maia expulsa cunhado de sua casa: "Não é cabaré"

Carlinhos Maia disparou contra atitude de cunhado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Carlinhos Maia chamou a atenção dos seus seguidores, nesta quinta-feira, 21, ao revelar que decidiu expulsar o cunhado, Babal Guimarães da mansão onde vive com o marido, Lucas Guimarães.

Leia Mais:

>>> Carlinhos Maia confirma ter traído marido e surpreende com pedido

>>> Fim da amizade? Carlinhos Maia "ironiza" prisão de Deolane; veja

>>> Carlinhos Maia chora com diagnóstico de câncer: “Muito mal”

A confusão teve início quando o influenciador convidou amigos para conhecerem um novo espaço da residência, que faz referência a um pub. O portal NaTelinha informou que MC Daniel, Kell Smith, Gilmelândia e Ludmilla Anjos estavam entre os convidados.

Babal, porém, deixou Carlinhos Maia irritado ao levar outras dez pessoas para a reunião.

"[Babal] me traz umas dez pessoas aqui sem me perguntar, achando que a gente tava numa praça pública. O que me irrita não são as pessoas penetras, mas a pessoa que me conhece [e faz isso]: vem e traz um monte de gente", disparou o famoso.

O influencer seguiu: "Fui lá e pedi pro segurança: 'Olha, conversa com carinho e pede para se retirar', porque é minha casa. Eu falei para o segurança: 'Até essa pessoa [Babal] que eu gosto muito pode pedir para ir [embora] também, porque está confundindo [a casa] com um cabaré'. Não é assim. É minha casa, no mínimo tem que perguntar".