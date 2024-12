Sem Thaciano, Bahia faz penúltimo treino antes de enfrentar o Cuiabá

Rogério Ceni durante treino desta quinta-feira - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Na reta final do Brasileirão 2024, o Bahia encara o Cuiabá neste sábado, 30, pela 36ª rodada, na Arena Pantanal, às 19h30. Por isso, o treinador Rogério Ceni comandou o penúltimo treino antes do duelo diante da equipe auriverde, que já está rebaixada para a Série B.

O dia iniciou com uma rápida ativação técnica e física, sob comando do preparador Danilo Augusto, no campo 2. Na sequência, Ceni realizou um treinamento tático em campo aberto e testou diversas opções na equipe que devem ser titulares.

Ainda sem liberação do departamento médico, o zagueiro David Duarte e o lateral esquerdo Iago Borduchi deram continuidade ao tratamento. Além deles, o zagueiro Victor Cuesta trabalhou na academia.

Dúvidas para a 36ª rodada, o volante Rezende e o meio-campista Thaciano ficaram no campo 2 e participaram de um treino especial físico e técnico.