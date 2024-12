Brasil vence Austrália por 3x1 e quebra jejum de oito anos

Jogadoras do Brasil comemorando - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira de futebol feminino entrou em campo na manhã desta quinta-feira, 28, em uma amistoso contra a Austrália, em Brisbane. Contra um forte adversário, a Amarelinha se impôs e conseguiu aplicar o placar de 3x1, quebrando um jejum de oito anos.

O destaque da partida foi a atacante Amanda Gutierres, do Palmeiras, que marcou dois gols nos primeiros 13 minutos. Aos 43 minutos, foi a vez de Caitlin Foord diminuir o placar. Porém, na segunda etapa, Gio Queiroz voltou a ampliar a vantagem.

A última vitória da Amarelinha diante das Malditas havia sido em julho de 2016, na preparação para os Jogos Olímpicos do Rio. O resultado final foi de 3x1, com gols de Debinha, Raquel e Darlene. O duelo ocorreu no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

O amistoso, que serve como um preparatório para a Copa América de 2025, será repetido neste domingo, 1, às 5h45. O confronto será no Cbus Super Stadium, em Gold Coast, também na Austrália, com transmissão no Sportv.