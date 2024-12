Vitória pode garantir permanência nesta rodada; saiba o que é preciso

Thiago Carpini, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória ainda não está garantido na elite do futebol brasileiro em 2025, mas isso pode mudar neste fim de semana. Pela 36ª rodada do Brasileirão, o Rubro-Negro recebe o Fortaleza no Barradão, às 18h30 deste domingo, 1º, e uma combinação de resultados garante o clube na Série A da próxima temporada.

Caso vença o Tricolor do Pici, o Vitória se livra do rebaixamento matematicamente, desde que o Criciúma não ganhe do Corinthians, ou o Fluminense perca para o Athletico-PR. Confira o horário de cada partida:

- Criciúma x Corinthians: sábado, 30, às 19h30

- Athletico-PR x Fluminense: domingo, 1º, às 18h30

Já se o Vitória não conseguir bater o Fortaleza, o risco de rebaixamento, ainda que mínimo, seguirá na rodada seguinte. Por outro lado, se a combinação de resultados acontecer, o Rubro-Negro foca em objetivos maiores, como a classificação para a Copa Sul-Americana.