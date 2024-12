Cuiabá x Bahia: onde assistir e prováveis escalações

Bahia enfrenta o Cuiabá neste sábado - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Precisando encerrar a sequência negativa de sete jogos sem vencer, o Bahia entra em campo neste sábado, 30, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Diante do Cuiabá, já rebaixado, o Esquadrão busca o triunfo para se manter na briga pela Libertadores. O confronto será na Arena Pantanal, às 19h30.

O Tricolor tem a pior sequência da temporada, com cinco derrotas e dois empates. Apesar dos resultados recentes, segue na 8ª colocação, com 47 pontos, dentro da zona de Libertadores.

Porém, em caso de tropeço, o Bahia poderá ser ultrapassado pelo Corinthians, que soma a mesma pontuação, e enfrenta Criciúma.

O Cuiabá, por sua vez, não tem mais condições de sair do Z-4, com apenas 30 pontos somados. Para o duelo, o Auriverde não deve contar com três atletas, são eles: Filipe Augusto e Bruno Alves, suspensos, e Derik Lacerda, que saiu machucado na última rodada. O Bahia, no entanto, não contará com suspensos, mas tem a dúvida de Thaciano, que sentiu no aquecimento na partida contra o Athletico.

Provável escalação do Bahia: Adriel (Marcos Felipe); Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly, e Everton Ribeiro; Ademir e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

Provável escalação do Cuiabá: Walter; Marlon, Matheus Alexandre, Alan Empereur; Gabriel, Fernando Sobral, Lucas Mineiro, Ramon; Jonathan Cafú, I. Pitta e Clayson.

Ficha técnica:

Horário: 19h30

Local: Arena Pantanal

Onde assistir: Premiere