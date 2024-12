Vitória x Fortaleza: onde assistir e prováveis escalações

Duelo entre Fortaleza x Vitória no 1 turno - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Na melhor fase da temporada, o Vitória entra em campo neste domingo, 1, diante do Fortaleza, pela 36ª rodada do Brasileirão Série A. O confronto será no Barradão, às 18h30, e poderá garantir a permanência do Leão na elite em 2025.

O rubro-negro é o atual 12º colocado, podendo terminar a rodada na 10º colocação, com 45 pontos. Além de garantir a manutenção na Série A, o resultado também poderá ampliar as chances do Vitória de se classificar para a Copa Sul-Americana de 2025.

Nos últimos sete jogos, o Leão somou quatro vitórias, dois empates e uma derrota, tendo um aproveitamento positivo, conquistando 14 pontos de 21 possíveis. O Fortaleza, por sua vez, é o 4º colocado na tabela, com 65 pontos, sem perder há seis jogos.

Para a partida, o Leão não terá nenhum jogador suspenso. No entanto, ainda tem dúvidas sobre a presença do meia Matheusinho, que sentiu dores no joelho.

Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Wagner Leonardo, Neris e Lucas Esteves; Willian Oliveira e Ricardo Ryller; Gustavo Silva, Filipe Machado (Matheuzinho) e Carlos Eduardo (Everaldo); Alerrandro.

Provável escalação do Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi, Bruno Pacheco; Hercules, Matheus Rossetto; Marinho, Moises, Martínez; Lucero

Ficha técnica:

36ª rodada

Onde assistir: Premiere e Sport

Horário: 18h30

Local: Barradão