Empate do Cruzeiro aumenta probabilidade do Bahia ir à Libertadores

Bahia não vence há dois meses - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Em meio ao seu pior momento na competição, sem vencer há sete rodadas, o Campeonato Brasileiro segue dando oportunidades para o Esporte Clube Bahia retornar ao principal torneio internacional do futebol sul-americano: a Copa Libertadores. Após o empate do Cruzeiro contra o Grêmio na noite desta quarta-feira, 27, a equipe comandada por Rogério Ceni viu sua probabilidade de classificação para a Liberta subir quase 4%.

Isso porque no último domingo, 25, depois de empatar contra Athletico-PR diante do torcedor azul, vermelho e branco, em plena Arena Fonte Nova, a probabilidade de classificação à Libertadores despencou, conforme dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Na ocasião, o Esquadrão ficou com apenas 29% de chance de alcançar o torneio. No entanto, com o empate cruzeirense, adversário direto do Bahia na luta por uma vaga na competição continental, a probabilidade de classificação tricolor subiu para 32,7%, segundo a UFMG.

Com os mesmos 47 pontos na tabela, mas ocupando a 9ª posição, o Corinthians, que fará um confronto direto com o Bahia na 37ª rodada do Brasileirão, assumiu a dianteira dessa disputa, com 36,8% de probabilidade de classificação à Libertadores de 2025. O Cruzeiro, mesmo a frente das duas equipes na tabela, passou a ser o time com menos chances, contabilizando 27% de chance de alcançar o principal torneio sul-americano na próxima temporada.