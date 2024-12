Bahia luta, mas é eliminado na semifinal da Copa do Brasil Sub20

Roger Gabriel iniciou no banco de reservas e entrou em campo no segundo tempo - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia tinha que reverter o placar de 2 a 0 conquistado pelo São Paulo na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil Sub20, mas após abrir dois gols de diferença na partida de volta, nesta quarta-feira, 27, o Esquadrão de Aço empatou em 2 a 2 com o clube paulista e foi eliminado da competição.

A partida, disputada no Jóia da Princesa, em Feira de Santana, contou com os gols de Juninho e Ruan Pablo, pelo Bahia, e Daniel Lima e Cauã Lucca, pelo São Paulo. Com o resultado, a equipe paulista se classificou para a final da competição e enfrentará o Palmeiras, que levou a melhor contra o Ceará e enfrentará o rival na decisão.

O Tricolor, comandado pelo técnico Rogério Ferreira, entrou em campo com: Eric, Roger Ruan, Fred Lipert, Dodô e Rafael; Jota, Wendel e Vitinho; Gabriel Carioca, Gustavo Ulguim e Juninho. Jogadores conhecidos pela torcida tricolor, como Roger Gabriel, Ruan Pablo e Dell iniciaram o duelo no banco de reservas.