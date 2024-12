No Bahia, Rogério Ceni vive a pior sequência negativa como treinador

Rogério Ceni possui 80 jogos, 40 vitórias, 11 empates e 29 derrotas no comando do Bahia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A má fase do Bahia no Campeonato Brasileiro ficará para sempre marcadana carreira de Rogério Ceni, já que a sequência negativa do Tricolor de sete jogos sem vencer é a pior da trajetória do brasileiro como treinador. Na oitava posição com 47 pontos, o Esquadrão possui cinco derrotas e dois empates como retrospecto recente na temporada.

O comandante havia amargado algumas séries de jogos sem vencer na carreira, mas só alcançou o marco de sete resultados adversos nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Em 2020, Rogério chegou a ficar seis partidas sem vitórias no comando de Fortaleza e Flamengo. Em 2017, Ceni passou pela mesma sequência negativa pelo São Paulo.

Após o empate em 1 a 1 contra o Athletico-PR, o treinador pela primeira vez pediu desculpas pea fase à frente do Bahia. O comandante exaltou o trabalho realizado pelos jogadores e lamentou a ausência de triunfos na temporada.

"Peço desculpas por não conseguir entregar os resultados que a gente imaginava. Eu me frustro por ter chegado tão bem no fim do primeiro turno e por fazer um segundo turno tão abaixo. Acho que todos estão tentando fazer seu melhor. São ótimos meninos, trabalhadores. A gente trabalha muito todos os dias, mas não estamos conseguindo entregar os resultados", comentou.

Na luta para garantir uma vaga na fase classificatória da Libertadores, o Tricolor possui 70,6% de chance de ir para a Copa Sul-Americana. Em meio ao momento complicado da equipe, Rogério Ceni sofre duras críticas da torcida tricolor e corriqueiramente é alvo de protestos.

Um boneco com o rosto do técnico foi encontrado amarrado à frases como "Ceni burro" e "time covarde" antes da derrota por 3 a 0 diante do São Paulo. Além disso, grande parte dos torcedores em jogos na Arena Fonte Nova entoam cânticos que abordam a demissão do comandante no Bahia.