Em meio a fortes chuvas, Bahia segue preparação para jogo com o Cuiabá

Treino aconteceu no período da manhã - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O elenco do Bahia seguiu com a rotina de treinamentos nesta quarta-feira, 27, no CT Evaristo de Macedo, ajustando os últimos detalhes para o confronto decisivo contra o Cuiabá, marcado para sábado, 30, pela Série A do Brasileirão. Foi o segundo dia de atividades na semana, com foco na correção de erros e aprimoramento técnico.

Antes de iniciarem os exercícios, os jogadores participaram de uma sessão de análise tática no auditório do CT. O vídeo exibido destacou pontos positivos e falhas na partida contra o Athletico-PR, disputada no último final de semana, na Arena Fonte Nova.

Apesar da programação inicial, o planejamento precisou ser adaptado devido às fortes chuvas que atingem a região de Camaçari. Com o gramado do campo principal impossibilitado de receber atividades, os jogadores realizaram trabalhos físicos em área coberta, sob a supervisão do preparador físico Danilo Augusto. Posteriormente, um treino técnico com bola foi conduzido na academia.

Leia mais:

>> Procurado pelo Grupo City, Hugo Souza chega a acordo com o Corinthians

>> Próximo adversário do Bahia atrasa pagamento de salários em outubro

>> Bahia lutará até o fim pela Libertadores, garante Éverton Ribeiro

Enquanto isso, os goleiros mantiveram suas rotinas específicas de treinamento no campo 2. Entre os destaques do treino, Rafael Ratão trabalhou normalmente, reforçando sua preparação para estar à disposição da equipe.

No departamento médico, o lateral-esquerdo Iago Borduchi seguiu em tratamento intensivo, buscando recuperação. Os meio-campistas Rezende e Thaciano também fizeram atividades separadas na sala de musculação, acompanhados pelo zagueiro David Duarte, que passou por um treino diferenciado.