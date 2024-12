Próximo adversário do Bahia atrasa pagamento de salários em outubro

Treino Cuiabá - Foto: AssCom Dourado

O Cuiabá vive uma situação inédita em sua trajetória. Pela primeira vez, o clube mato-grossense enfrenta atrasos no pagamento de salários dos jogadores. Os vencimentos referentes ao mês de outubro, que deveriam ter sido depositados no quinto dia útil de novembro, ainda não foram quitados. A informação foi divulgada pelo portal ge.

O presidente Cristiano Dresch e a diretoria do Cuiabá sempre priorizaram a saúde financeira do clube, o que torna o atraso uma situação atípica e preocupante. Ainda conforme o ge, a diretoria auriverde planeja efetuar o pagamento da folha salarial de novembro apenas em janeiro, o que aumenta ainda mais a instabilidade interna.

A situação no campo também não é nada tranquila. O Cuiabá, que ocupa a 19ª posição no Campeonato Brasileiro, com 30 pontos, está a oito pontos de distância do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Fluminense. Com sete jogos sem vitória, a queda para a Série B já parece iminente, e pode ser confirmada na 36ª rodada, dependendo dos resultados da próxima terça-feira.

Além da turbulência esportiva, o clube já iniciou um processo de reformulação no elenco para a temporada 2025, liberando os meias Lucas Fernandes e Gustavo Sauer. A equipe vive um cenário de crise, e o próximo desafio será neste sábado, 30, às 18h30 (horário de Mato Grosso), contra o Bahia, na Arena Pantanal. A partida se torna ainda mais crucial para o Dourado, que pode ter seu rebaixamento decretado.