Cotado no Bahia, Pulga tem valor de venda definido pelo Ceará

Pulga foi o artilheiro da Série B pelo Ceará - Foto: Stephan Eilert/Ceará SC

O atacante Erick Pulga, artilheiro da Série B com 13 gols, poderá deixar o Ceará na janela de transferências de janeiro de 2025. De acordo com informações apuradas pela GOAL, o clube cearense está disposto a negociar o jogador, mas exige um valor mínimo de US$ 6 milhões (aproximadamente R$ 34,85 milhões na cotação atual) para liberá-lo.

Pulga, que tem contrato com o Ceará até dezembro de 2025, se destacou na temporada e chamou a atenção de diversos clubes brasileiros, incluindo o Bahia, que busca reforçar seu elenco para a próxima temporada. Além disso, o jogador também está sendo observado por times do exterior.

Embora o Ceará tenha recusado algumas ofertas anteriores, o clube está firme em sua postura de não aceitar propostas inferiores a US$ 6 milhões. O Cruzeiro chegou a ser procurado pelo estafe do jogador, liderado pelo agente Paulo Pitombeira, para discutir uma possível transferência, mas a equipe mineira ainda não tomou uma decisão sobre o avanço nas negociações. O Corinthians também demonstrrou interesse na aquisição do atleta em janelas de transferências anteriores, mas as negociações não avançaram.