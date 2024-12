Dênis Júnior se despede do Vila Nova e retorna ao Bahia em 2024

Dênis Júnior em treino pelo Bahia - Foto: EC Bahia / Divulgação

O Vila Nova oficializou, nesta terça-feira, 26, a despedida do goleiro Dênis Júnior, que retorna ao Esporte Clube Bahia após dois anos de empréstimo. Aos 26 anos, o atleta tem vínculo com o Tricolor até o final de 2026 e volta ao clube baiano após se consolidar como peça fundamental no time goiano.

Durante sua passagem pelo Vila Nova, Dênis Júnior disputou 97 partidas e foi um dos principais responsáveis pela histórica campanha do clube na Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2023, o goleiro liderou a melhor defesa da competição, consolidando sua posição como titular absoluto e referência técnica.

Em carta publicada nas redes sociais, o Vila Nova agradeceu ao jogador pelo comprometimento demonstrado ao longo de sua trajetória no clube. “Ao longo de duas temporadas, foram 97 partidas com o manto colorado e um dia a dia pautado pelo profissionalismo e respeito à instituição”, destacou o comunicado. O goleiro volta ao Tricolor em um momento de expectativa, com a possibilidade de brigar por espaço na equipe principal, após atuações inconstantes de Marcos Felipe, que perdeu a titularidade para Adriel nos últimos dois jogos.

Veja a nota do Vila Nova na íntegra:

"O Vila Nova Futebol Clube agradece o goleiro Dênis Júnior por sua trajetória no clube.

Ao longo de duas temporadas, foram 97 partidas com o manto colorado e um dia a dia pautado pelo profissionalismo e respeito à instituição.

Aqui constituiu família, com o nascimento dos filhos goianos Maria Alice e Pedro, e teve suas primeiras grandes oportunidades no futebol profissional.

Dênis Júnior foi peça fundamental na melhor campanha do Vila Nova na história da Série B, com a melhor defesa daquela temporada, e até os seus últimos dias por aqui honrou a camisa e respeitou as cores que vestia.

Obrigado, Paredão! E sucesso nos próximos desafios de sua carreira".