Em comunicado às federações, CBF propõe mudanças na Copa do Nordeste

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou um documento às federações do Nordeste, na última sexta-feira, 22, onde apresenta uma proposta de reformulação no formato da Copa do Nordeste para 2026. A principal alteração é quanto aos requisitos para a participação na competição, que atualmente é via campeonatos estaduais.

Segundo o documento, "a habilitação de participação de clubes na nova competição estará condicionada à observância dos requisitos técnicos e ao cumprimento de demais requisitos de participação estabelecidos pela CBF, não podendo a Federação Estadual provisionar, reservar ou dispor de vaga para a Eliminatória da Copa do Nordeste e da Copa do Nordeste em seus Regulamentos de Campeonatos Estaduais de 2025.”

Apesar da nova recomendação, a CBF não indicou no documento qual seria o novo critério adotado para a distribuição das vagas na Copa do Nordeste. Atualmente, a Bahia tem direito a duas vagas diretas para a fase de grupo (campeão + melhor ranqueado) e duas na fase eliminatória (vice-campeão + melhor ranqueado). Vitória, Bahia, Barcelona e Juazeirense são os representantes baianos em 2025.

