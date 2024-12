Série A pode ter cinco times nordestinos pela primeira vez

Sport e Ceará foram os clubes nordestinos classificados para a Série A de 2025 - Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife | Felipe Santos / Ceará SC

A Série B do Brasileirão 2025 chegou ao fim neste domingo (24), definindo os quatro times que conquistaram o acesso à elite do futebol nacional. Entre os classificados, destacam-se duas equipes nordestinas, que podem contribuir para uma marca histórica na Série A do próximo ano.

A volta de um gigante

O primeiro a garantir o acesso foi o Santos, que disputou a segunda divisão pela primeira vez na sua história este ano. O Alvinegro Praiano foi o campeão do torneio de forma antecipada, ao atingir 68 pontos.

Na última rodada, a equipe comandada por Fábio Carille perdeu para o Sport por 2 a 1.

Nordestinos no topo

Por falar em Sport, o Rubro-Negro pernambucano foi mais um a garantir uma vaga na Série A de 2025, após vencer o Santos na Ilha do Retiro e ficar em 3º lugar na tabela, com 66 pontos. Junto com o Ceará, que ficou em 4º, com 64 pontos após empatar com o Guarani, os times poderão atingir um marco histórico no ano que vem.

Esta pode ser a primeira vez, desde a implementação dos pontos corridos, que cinco times da região Nordeste irão disputar a elite do futebol brasileiro ao mesmo tempo. Atualmente, Bahia, Fortaleza e Vitória estão na Série A e, caso o Leão da Barra permaneça, a história será escrita.

Um novato na Série A

Entre os classificados, o Mirassol é o único time a ser novato na Série A. A equipe paulista nunca disputou a primeira divisão e viverá desafios inéditos em 2025. O Leão contou com a ajuda de velhos conhecidos do Vitória para vencer a Chapecoense e garantir a 2ª colocação na tabela, com 67 pontos.

O time conta com a experiência dos jogadores campeões da Série B do ano passado com o Rubro-Negro baiano, como: João Victor, Zeca, Rodrigo Andrade, Iury Castilho e Léo Gamalho.

O portal oGol apresentou em levantamento a lista de clubes nordestinos participantes da Série A nos pontos corridos ano a ano. Confira:

2003 - Vitória, Fortaleza, Bahia

2004 - Vitória

2005 - Fortaleza

2006 - Fortaleza, Santa Cruz

2007 - Náutico, América-RN, Sport

2008 - Náutico, Vitória, Sport

2009 - Sport, Vitória, Náutico

2010 - Vitória, Ceará

2011 - Ceará, Bahia

2012 - Sport, Náutico, Bahia

2013 - Vitória, Náutico, Bahia

2014 - Vitória, Bahia, Sport

2015 - Sport

2016 - Sport, Vitória

2017 - Bahia, Sport, Vitória

2018 - Vitória, Ceará, Sport

2019 - Ceará, CSA, Bahia, Fortaleza

2020 - Fortaleza, Sport, Ceará, Bahia

2021 - Bahia, Fortaleza, Ceará, Sport

2022 - Ceará, Fortaleza

2023 - Bahia, Fortaleza

2024 - Bahia, Fortaleza, Vitória