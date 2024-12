"Sete jogos sem vencer é muito tempo", opina Biel sobre sequência

Biel durante treino - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia recebeu o Athletico-PR na tarde deste domingo, 24, pela 35ª rodada do Brasileirão Série A, e ficou no empate em 1x1. O resultado amplia a sequência negativa do Esquadrão, que não vence há sete jogos, gerando descontentamento por parte dos torcedores e atletas.

Após a partida, o autor do gol, Biel, deu entrevista e destacou o seu contentamento com o momento em que vive a equipe, revelando que a sequência mexe com a cabeça do elenco.

"Sete jogos é muito tempo sem vencer. Querendo ou não, mexe com a nossa cabeça. A gente entende a cabeça do torcedor, vendo que começamos muito bem e caímos, mas esse ponto, querendo ou não, deixa a gente na frente do Corinthians. Só depende da gente. Nosso objetivo é chegar na Libertadores e agora é focar, trabalhar mais e mais, pra essa zica ruim sair", disse Biel ao Premiere.

O próximo duelo do Bahia será diante do Cuiabá, que segue na briga contra o rebaixamento, no próximo sábado, na Arena Pantanal, às 19:30. O Auriverde é o 19º colocado, com 30 pontos somados. No primeiro turno, o resultado foi positivo para os adversários, que venceram na Fonte Nova por 2x1.