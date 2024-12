Bahia joga mal e empata com Athletico-PR na Arena Fonte Nova

Duelo entre Bahia e Athetico - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Na pior sequência da temporada, o Bahia recebeu o Athletico-PR, na Arena Fonte Nova, na tarde deste domingo, 24, pela 35ª rodada do Brasileirão. Em mais uma partida jogando mal, o tricolor ficou no empate em 1x1 diante do Furacão. Os gols foram marcados por Nikão e Biel.

Com o resultado, a equipe Tricolor se mantém na zona de classificação para a Libertadores, mas vê o Corinthians colar após vencer o Vasco. Ambas equipes tem 47 pontos somados, mas o Bahia permanece na frente pelo critério de vitórias, enquanto o Bahia tem 13, o Timão tem 12.

Agora, a equipe tricolor já soma sete jogos sem vencer, com cinco derrotas e dois empates no período. O último triunfo ocorreu diante do Criciúma, pela 28ª rodada do Brasileirão, no dia 29 de setembro. Tendo em vista que o próximo duelo será apenas no dia 30, o Bahia completará dois meses sem vencer um único jogo.

O próximo duelo do Bahia será diante do Cuiabá, que segue na briga contra o rebaixamento, no próximo sábado, na Arena Pantanal, às 19h30. O Auriverde é o 19º colocado, com 30 pontos somados. No primeiro turno, o resultado foi positivo para os adversários, que venceram na Fonte Nova por 2x1.

Duelo entre Bahia e Athetico | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O jogo:

O primeiro tempo do confronto foi equilibrado, com poucas chances criadas. No entanto, o Bahia conseguiu manter a posse de bola, controlando o meio campo na Fonte Nova. As melhores oportunidades surgiram dos pés de Cauly e Luciano Rodriguez, que finalizaram ao gol, mas foram parados na defesa do Furacão.

O ponto alto dos primeiros minutos foi o atacante Ademir, principal criador do Bahia, que conseguiu acertar passes e chegar ao ataque adversário. Porém, nenhuma chance criada resultou em alteração no placar.

No segundo tempo, o cenário parecia igual, com equilíbrio. A melhor oportunidade do Bahia veio de Ademir, aos 14 minutos, que cabeceou na trave, quase abrindo o placar. No entanto, foi o Athletico que soltou o grito de gol, aos 17 minutos, com Nikão, que finalizou da grande área.

O ponto conquistado no duelo veio no finalzinho, aos 48 minutos. Após jogada de escanteio, Everaldo finalizou e a bola sobrou para Biel, que colocou o marcador em igualdade na Arena Fonte Nova.