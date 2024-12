Salah decide e Liverpool dispara na liderança da Premier League

Jogadores do Liverpool comemorando gol - Foto: JUSTIN TALLISAFP

Com dois gols do egípcio Mohamed Salah, o Liverpool venceu o lanterna Southampton de virada por 3 a 2 neste domingo, 24, e agora conta com oito pontos de vantagem sobre o Manchester City na liderança do Campeonato Inglês.

O técnico holandês Arne Slot somou sua 16ª vitória em 18 jogos à frente dos 'Reds', a décima em 12 rodadas na Premier League. A virada fora de casa também dá confiança à equipe antes de receber o Real Madrid na próxima quarta-feira pela Liga dos Campeões.

Com 31 pontos, o Liverpool se beneficiou com a derrota dos 'Citizens' de Pep Guardiola no sábado diante do Tottenham (4 a 0) e abriu sua maior vantagem até o momento na ponta da tabela.

A boa campanha se deve em grande parte à boa fase de Salah, que com dois gols (65' e 83 de pênalti) decidiu um jogo amarrado na casa do lanterna do campeonato.

Apesar de ter aberto o placar com Dominik Szoboszlai (30') depois de um erro na saída de bola do Southampton, o Liverpool sofreu o empate no final do primeiro tempo com Adam Armstrong aproveitando rebote em cobrança de pênalti defendida pelo goleiro Caomhin Kallaher que ele mesmo cobrou (42').

Depois do intervalo, o próprio Armstrong fez a assistência para o português Mateus Fernandes (56') marcar o segundo dos donos da casa, mas Salah apareceu para salvar os 'Reds'.

Primeiro, o egípcio recebeu passe longo de Ryan Gravenberch para marcar e, na reta final, converteu pênalti marcado após toque de mão dentro da área da defesa do Southampton.