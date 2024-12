Bahia tenta encerrar crise ofensiva contra Athlético-PR na Fonte

O Tricolor tem 46 pontos na tabela e está na 8ª colocação - Foto: Rafael Rodrigues \ EC Bahia

Para dar um basta no péssimo retrospecto recente no Brasileirão e reencontrar o caminho das vitórias, o Bahia tem uma missão óbvia nessas últimas quatro rodadas do torneio: aproveitar suas chances de gol e deixar o campo em vantagem contra o adversário. Hoje, contra o Athlético-PR, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 35ª rodada, o time não pode repetir a falta de eficiência ofensiva que vem lhe custando um alto preço na competição, com a sonhada vaga na Libertadores 2025 cada vez mais ameaçada.

O Tricolor tem 46 pontos na tabela e está na 8ª colocação, mas fez apenas um ponto nos últimos 18 que disputou. Na sequência de seis jogos sem vencer, marcou apenas cinco gols, média de 0,83 por partida, bem distante dos 1,4 tentos por jogo que tinha na 28ª rodada.

A crise de gols do Tricolor tem um desafogo na performance do uruguaio Lucho Rodriguez, que foi às redes três vezes nas últimas seis rodadas. Ademir e Cauly marcaram os dois gols do Bahia no período. Contudo, os três principais artilheiros do Esquadrão na temporada, Thaciano (14), Everaldo (13) e Jean Lucas (10), tiveram uma grande queda de rendimento no returno do Brasileirão.

Leia também:

>> Vitória sofre gol no fim e empata com o Botafogo no Nilton Santos

>> Carpini explica confusão entre jogadores do Vitória e Botafogo

>> Brasileirão tem novo líder e o primeiro rebaixado para a Série B

Somando os jogos da Copa do Brasil, Thaciano não faz gols há 12 partidas e marcou apenas em um dos últimos 23 duelos do Bahia no campeonato (fez dois contra o Grêmio, em 17 de agosto). Já Everaldo não balança as redes há sete rodadas, coisa que fez apenas três vezes nos últimos 27 compromissos do Tricolor. Por fim, Jean Lucas vive uma ‘seca’ de 18 partidas.

Escalação

Apesar da falta de eficiência ofensiva, o técnico Rogério Ceni não deve fazer mudanças no ataque contra o Athlético-PR, mantendo Thaciano, Lucho e Ademir entre os titulares. Na defesa, contudo, o treinador deve contar com o retorno de dois atletas que estavam suspensos ao time principal.

O primeiro deles é o zagueiro Kanu, que jogará ao lado de Gabriel Xavier no miolo da zaga. O outro é o lateral-direito Santi Arias, que havia sido suspenso por quatro jogos após receber um cartão vermelho por agressão no duelo contra o Flamengo, mas após cumprir duas partidas, obteve uma conversão de pena no STJD e estará à disposição do treinador. A tendência é que ele seja aproveitado na vaga que foi de Gilberto contra o Palmeiras, mesmo após o bom desempenho dele no duelo da última quarta-feira.

De lá para cá o elenco Tricolor teve um dia de recuperação e dois dias de treino com bola no CT Evaristo de Macedo. Ontem pela manhã, o Bahia realizou seu último trabalho com foco no o Athletico, com atividades táticas de saída de bola, além de finalizações, cruzamentos e cobranças ofensivas e defensivas de bola parada.

Assim como na quinta-feira, o volante Rezende participou de parte do treinamento, mas não deve ser opção sequer no banco para Rogério.

Apesar dos gols perdidos e da derrota, a boa produção do Bahia contra o Palmeiras indica que exceto pelas voltas de Kanu e Árias, o restante do time deve ser mantido hoje à tarde, com a manutenção de Marcos Felipe e Cauly no banco de reservas. A escalação mais provável tem: Adriel; Árias, Gabriel Xavier, Kanu e Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Thaciano, Lucho Rodriguez e Ademir.

Athlético-PR

Assim como o Bahia, o Athletico-PR vem de um segundo turno de muita queda de rendimento no Brasileirão, venceundo apenas três de 15 jogos. Contudo, após seis derrotas em sete jogos, a equipe do técnico Lucho González mostrou reação nas últimas rodadas e vem de boas vitórias contra Atlético-MG e Atlético-GO. Ainda que tenha conquistado esses seis pontos, o Furacão segue pressionado na luta contra o rebaixamento, e continua a apenas três pontos do Criciúma, clube que abre o Z-4, na 17ª posição.

Para o duelo de hoje, o time paranaense segue com atletas importantes insdisponíveis, como Julimar, Kaique Rocha, Madson, Mastriani e Canobbio, todos lesionados. Outro que é dúvida por contusão é o meio-campista Erick.Já capitão Thiago Heleno é desfalque certo, cumprindo suspensão.