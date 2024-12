Vitória sofre gol no fim e empata com o Botafogo no Nilton Santos

Alerrandro marcou o gol do Vitória na partida - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O Vitória até abriu o placar contra o Botafogo no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e conseguiu segurar o resultado durante boa parte do jogo, mas o Alvinegro balançou as redes no final da partida e garantiu o empate pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alerrandro marcou o gol do Rubro-Negro e o clube carioca deixou tudo igual com Wagner Leonardo, que marcou contra.

Com o resultado, o Leão da Barra chegou aos 42 pontos e, na 12ª posição, a equipe comandada pelo treinador Thiago Carpini deu um passo importante rumo a classificação para a Copa Sul-Americana, abrindo cinco pontos do Criciúma, primeira equipe na zona de rebaixamento.

O Botafogo, entretanto, perdeu a liderança do Brasileirão devido à vitória do Palmeiras por 1 a 0 diante do Atlético-GO. As equipes estão empatadas com 70 pontos, mas o Alviverde leva a melhor nos critérios de desempate, já que possui uma vitória a mais.

O JOGO



Pressionado para garantir a liderança do Brasileirão, o Botafogo entrou em campo demonstrando sinais de nervosismo.

O Vitória, por sua vez, aproveitou os espaços deixados para explorar os contra-ataques e apresentou uma atuação sólida no primeiro tempo. O gol rubro-negro saiu aos 19 minutos: Alerrandro se aproveitou de uma sobra na área, dominou e finalizou cruzado para abrir o placar.

Tentando reagir, a equipe de Artur Jorge apostou nos cruzamentos, mas não conseguiu impor o mesmo volume ofensivo dos jogos anteriores.

A principal oportunidade para igualar o marcador veio aos 39 minutos, quando Igor Jesus finalizou de carrinho, exigindo uma grande defesa do goleiro do Leão.



Segundo Tempo

Logo aos quatro minutos, Igor Jesus recebeu um cruzamento na pequena área, dominou no peito e arriscou um bonito voleio. No entanto, Lucas Arcanjo defendeu com tranquilidade.

Aos sete minutos, Tiquinho Soares arriscou de longa distância e obrigou Lucas Arcanjo a se esticar para espalmar para o lado. Na sequência, Almada aproveitou a sobra, finalizou com desvio, e ganhou escanteio para o Botafogo.

Aos 23 minutos, o empate veio. Matheus Martins cruzou na área, e Tiquinho Soares subiu para cabecear. A bola desviou em Wagner Leonardo, tirando as chances de defesa de Lucas Arcanjo e deixando tudo igual no Nilton Santos.

O Botafogo continuou pressionando e quase virou aos 35 minutos. Óscar Romero cruzou rasteiro para a pequena área, a bola sobrou em meio a um bate-rebate, e Tiquinho tentou finalizar. No entanto, não conseguiu pegar em cheio, e Lucas Arcanjo ficou com a bola.