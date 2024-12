Dupla Ba-Vi é premiada em quatro categorias na Confut Nordeste 2024

Confut Nordeste 2024 é realizada em Fortaleza - Foto: Paulo Paiva / Press foto club

A dupla Ba-Vi foi premiada na noite desta sexta-feira, 22, durante a Confut Nordeste 2024, que neste ano é realizada em Fortaleza. As áreas de comunicação, marketing. publicidade e comercial foram reconhecidas durante esta edição do evento.

O Bahia foi premiado em três categorias: Melhor programa de sócios, clube com melhor prática de gestão e melhor ação de campanha publicitária. O clube foi representado por Daniele Cruz, coordenadora de projetos clube, pelo gerente de conteúdo Nelson Barros Neto e Atilano Moreira, que é analista comercial do tricolor.

Rafael Soares, diretor de marketing do Esquadrão, falou da alegria em conquistar os três prêmios na Confut em áreas distintas. Apaixonado pelo Tricolor, ele já projeta o jogo contra o Athletico-PR, neste domingo, 24, na Arena Fonte Nova, pela 35ª rodada do Brasileirão.

"Nós ficamos contentes com os troféus recebidos. É um orgulho imenso saber que o clube, a cada ano, é sempre figura presente em premiações que destaquem a gestão. Mas domingo, na Fonte Nova, vamos em busca de um prêmio ainda mais importante: vencer o Athletico. É um jogo muito importante dentro dos objetivos da instituição para 2024", disse o gestor ao Portal A TARDE.

Três troféus conquistados pelo Bahia nas mãos de Daniele Cruz, coordenadora de projetos, Atilano Moreira, analista comercial, e Nelson Barros, gerente de conteúdo | Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

Já o Vitória foi agraciado como a melhor TV de clubes do Nordeste. A TV Vitória superou concorrentes de peso como a TV Bahêa, do Bahia, e da TV Sport, do Sport Recife. O clube foi representado pela Gerente de Mídias Sociais Pilar Andrade.

A premiação tem uma importância ainda maior, já que esse foi o único troféu da Confut conquistado pelo clube, que concorreu em outras quatro categorias.



Premiação da TV Vitória nas mãos da Gerente de Mídias Sociais, Pilar Andrade | Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

Michelle Duran, coordenadora da TV Vitória, não escondeu a emoção com a premiação. Ela agradeceu aos torcedores que abraçaram o projeto e a direção por chancelar a execução da TV própria do Leão da Barra.

“Receber o prêmio de Melhor TV de Clube do Nordeste, logo na nossa primeira indicação, é uma alegria imensa e uma conquista que só foi possível graças ao trabalho da nossa equipe apaixonada, que se dedica diariamente com amor ao que faz. Quero agradecer especialmente ao nosso presidente, Fábio Mota, que sempre acreditou no potencial da TV Vitória e nos deu todo o suporte para crescermos. Também agradeço a todos os torcedores, que são a nossa maior inspiração. Esse reconhecimento só aumenta a nossa responsabilidade e a vontade de entregar ainda mais para o torcedor. Afinal, aqui na TV Vitória, fazemos tudo de torcedor para torcedor”, disse Michelle ao Portal A TARDE.

A Conferência de Futebol do Nordeste (Confut) tem como objetivo geração de negócios e promoção de networking entre profissionais, além de fomentar debates acerca da profissionalização do esporte na região.