Brasileirão: Carpini possui aproveitamento superior ao de Rogério Ceni

Sob comando do treinador Thiago Carpini, o Vitória disparou na luta contra o rebaixamento e, com quatro triunfos nos últimos cinco jogos, o Rubro-Negro começou a olhar para a parte de cima da tabela, aumentando o aproveitamento do técnico à frente do clube. O Bahia de Rogério Ceni, entretanto, sofreu com o efeito contrário no Campeonato Brasileiro.

O Tricolor brigou no topo da classificação durante todo o primeiro turno, mas, em meio à seis jogos sem vencer, vem caindo de desempenho nesta reta final de Brasileirão.

No Esquadrão de Aço desde a temporada passada, Rogério Ceni manteve um aproveitamento semelhante em relação à campanha que livrou o clube baiano do rebaixamento em 2023. O treinador tem 45,09% de aproveitamento somando os jogos pelo Brasileirão nesta temporada. Nas 16 partidas disputadas com o técnico no ano passado, o desempenho do Bahia chegou aos 45,8%.

Durante toda a passagem pelo Tricolor, o comandante fez, até o momento, 50 jogos, 20 vitórias, oito empates e 22 derrotas em campeonatos brasileiros. A proporção é semelhante ao rendimento de Carpini no Leão da Barra, que chega a 45.97% de aproveitamento. No Rubro-Negro, o técnico soma 12 vitórias, quatro empates e 13 derrotas em 29 jogos pela competição.

Em fases diferentes na temporada, a dupla Ba-Vi possui chances similares de classificação para a Copa Sul-Americana. A diferença na probabilidade de Bahia e Vitória garantir uma vaga na competição internacional é de 2%.

Para viés de comparação, o Bahia pontuou mais que o dobro nas 16 primeiras rodadas nesta edição do que nas últimas 16 rodadas da temporada passada. No returno, entretanto, o Tricolor decaiu bastante de desempenho e atingiu o pior aproveitamento entre clubes da Série A desde setembro.

Vale ressaltar que a comparação é feita apenas considerando os jogos de Carpini no comando do Leão. Se considerarmos os dois jogos em que ele esteve no São Paulo na Serie A, o aproveitamento geral dele cai para 43%, em 31 jogos.