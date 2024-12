"Situação se complicou", diz Lucho sobre vaga na Libertadores

Lucho comemorando gol diante do Palmeiras - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Após a derrota para o Palmeiras nesta quarta-feira, 20, o Bahia já soma seis partidas sem vencer, vivendo o seu pior momento na temporada. No entanto, faltando quatro jogos para o fim da competição, ainda busca uma vaga na Libertadores.

Após a partida, o atacante Luciano Rodríguez avaliou o momento da equipe durante passagem pela zona mista, destacando o foco dos atletas, que sabem da importância dos próximos jogos do Brasileirão. Questionado, Lucho garantiu que o elenco não está pensando em férias.

"Obviamente não gostamos de estar nesta situação. É claro que nenhum jogador estaria pensando em férias neste momento tão crucial do campeonato. Estamos na reta final, que é o mais importante para nós. Tudo se define nesses jogos, são partidas decisivas e, bom, temos que estar 100% focados nelas para alcançar o objetivo, que é a classificação para a Libertadores", garantiu o atacante.

Em continuidade, Lucho falou sobre a posição da torcida, que demonstra estar insatisfeita com as atuações do Bahia no segundo turno.

"Sabemos que a torcida vai nos cobrar e entendemos que as exigências são grandes, o que faz parte da realidade do clube. No início do ano, nos posicionamos bem, e estávamos a um passo de alcançar o objetivo de nos classificar. Agora, a situação se complicou, mas ainda estamos na briga e precisamos pensar que não estamos longe", finalizou.

O próximo duelo do Bahia será diante do Athletico-PR, que segue na briga contra o rebaixamento, no próximo domingo, 24, na Arena Fonte Nova, às 16h. O Furacão é o 14ª colocado, com 40 pontos somados. No primeiro turno, o resultado foi positivo para o Tricolor, que venceu por 3x1.