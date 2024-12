"Confiança e coragem", destaca Carpini sobre sequência positiva

Carpini durante treino do Vitória - Foto: Victor Ferreira/ECVitória

Vivendo o melhor momento da temporada na Série A do Brasileirão, o Vitória venceu o Criciúma na tarde desta quarta-feira, 20, pelo placar de 1x0. O resultado amplia a sequência positiva de quatro vitórias nos últimos cinco jogos, com 12 pontos somados, de 15 possíveis.

Em coletiva após a partida, o treinador Thiago Carpini comentou sobre o momento, destacando os pontos positivos e negativos da partida, avaliando o resultado. Em fala, o comandante ressaltou a qualidade da equipe catarinense, exaltando o trabalho do treinador Cláudio Tencati.

"Foi um jogo de extrema dificuldade. A gente sabe a organização da equipe do Tencati, que é um treinador que está há um bom tempo já no cargo, conhece muito bem o que tem em mãos, tem alguns padrões já muito bem definidos de movimentos. A gente procura tomar todos os cuidados de como surpreender, como naturalizar os pontos positivos, e acho que hoje nós somos felizes, claro que o ponto aí que determinou esse segundo resultado foi a superioridade numérica", disse o treinador.

Em fala, Carpini também exaltou o comprometimento dos atletas, que fazem parte do aproveitamento positivo no segundo turno. Além disso, relembrou a campanha desde que chegou ao clube, na 7ª rodada do Brasileirão.

"Eu acho que o comprometimento desses atletas vem sendo fundamental. Foi um trabalho de reconstrução, eu assumi o vitória na sétima rodada. Muitos jogadores saíram, outros chegaram, padrões de jogo um pouco diferentes do vinha sendo jogado, não que seja certo ou errado. Nós oscilamos no decorrer da nossa caminhada, que é absolutamente normal, mas nós conseguimos encontrar um caminho, uma maneira de jogar dentro e fora de casa, com posição, com competitividade, entendendo o jogo e sabendo jogar o jogo. Então, sem dúvida, o comprometimento e o compromisso desses atletas dentro de uma organização foi fundamental para esse momento que nós estamos vivendo", destacou Thiago Carpini.

O gol da vitória foi de Janderson, que entrou na segunda etapa e, para muitos, foi o melhor do jogo, sendo participativo e gerando chances de perigo. Desta maneira, o comandante abordou os comentários negativos em torno do centroavante, destacando que ele não pretende desistir de nenhum atleta, apesar das críticas.

"Eu já falei isso em algum momento, aqui no Vitória nós não vamos desistir das pessoas. Pedimos paciência para o torcedor, paciência para a imprensa. Nem sempre as coisas vão sair da maneira que vocês imaginam, que eu imaginei e também que o atleta imagina. Às vezes algumas situações fogem do nosso controle, mas se a cada revés, a cada derrota, a gente colocar um 'X' na testa do jogador e eliminar, não vamos chegar no final da competição. O Janderson foi muito importante, e é o que esperamos dele, que é cobrado diariamente por nós da comissão. O torcedor tem a paciência, nós aqui não vamos desistir de ninguém", afirmou o treinador.

Apesar da derrota diante do Corinthians na 33ª rodada, Carpini garantiu que a moral dos atletas está muito alta, em busca de fazer o melhor campeonato possível e garantir a permanência na elite do Brasileirão.

"A moral do grupo está muito boa. Antes da partida, nos últimos cinco jogos, nós tivemos um revés, uma derrota para o Corinthians. Nos últimos seis jogos, nós tivemos uma derrota. Então, vivemos um momento muito bom. Nas últimas nove partidas, foram seis vitórias na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso é muito difícil. Então, não é porque nós perdemos para o Corinthians que acabou a moral, que acabou a confiança. Não é dessa maneira que nós trabalhamos. A gente trabalha com muita convicção naquilo que está sendo feito, independente do resultado, nós perdemos jogando um bom futebol e com chances de vencer, tendo confiança e coragem", finalizou o comandante do Vitória.

O próximo duelo do Vitória será diante do líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, no próximo sábado, 23, no Nilton Santos, às 19h30. O Glorioso atualmente soma 68 pontos, já tendo vencido o Leão por 1x0, no Barradão, pelo primeiro turno.