Vitória vence Criciúma e volta a se afastar da zona de rebaixamento

- Foto: Victor Ferreira/ECVitória

Jogando fora de casa, o Vitória venceu o Criciúma por 1x0, pela 34ª rodada do Brasileirão Série A, se mantendo na briga pela classificação à Sul-Americana e se afastando da zona de rebaixamento. No Heriberto Hulse, em Santa Catarina, o Leão contou com o gol de Janderson, que marcou o seu segundo gol com a camisa rubro-negra.

Com o resultado, o Vitória ganha uma posição na tabela, indo a 41 pontos e ultrapassando o Grêmio, que ainda joga na rodada, estando atualmente na 12ª posição. O placar favorável mantém o bom momento da equipe rubro-negra, que soma quatro vitórias nos últimos cinco jogos, tendo um dos melhores aproveitamentos do segundo turno.

Leia mais:

>>Símbolo do antirracismo, Vini Jr descobre ancestralidade em Camarões

>>Dorival planeja contar com Neymar: "Gostaria que ele voltasse"

>>Palmeirense negro acusado injustamente de emboscada aponta racismo

No Campeonato, o Leão somou seis pontos diante do Tigre, vencendo no primeiro e no segundo turno. No Barradão, venceu pelo placar de 2x1, com gols de Lucas Esteves e Alerrandro.

O próximo duelo do Vitória será diante do líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, no próximo sábado, 23, no Nilton Santos, às 19h30. O Glorioso atualmente soma 68 pontos, já tendo vencido o Leão por 1x0, no Barradão, pelo primeiro turno.

O jogo:

A partida começou equilibrada, com boas oportunidades para os dois lados, mas sem lances efetivos. A melhor finalização dos minutos iniciais veio do Criciúma, com Bolasie, que cabeceou, desviando em Cáceres, e exigindo grande defesa do goleiro Lucas Arcanjo.

Aos 24 minutos, em um ótimo lançamento de Arcanjo, Carlos Eduardo fica com a bola, mas é derrubado fora da área, sendo o último homem. Como consequência, o árbitro de Vídeo é acionado e o zagueiro Claudinho, do Criciúma, é expulso, deixando o Vitória com um jogador a mais.

A melhor oportunidade da equipe rubro-negra na primeira etapa foi através de uma finalização de falta. Do lado esquerdo, Lucas Esteves finalizou bonito, mas a bola parou na trave e foi para fora, evitando o que seria o gol do Vitória.

No segundo tempo, Thiago Carpini, treinador do Vitória, optou pela saída de Lucas Mosquito para a entrada de Janderson. Com um jogador a mais, o Leão conseguiu ficar com a bola no pé, ocasionando nas chegadas dentro da área. Desta maneira, aos 23 minutos, em uma jogada de escanteio, Janderson subiu bem e cabeceou ao gol, abrindo o placar a favor da equipe baiana.

Com o placar ao seu favor e jogando com um jogador a mais, a equipe rubro-negra se manteve com a bola no pé, tendo outras oportunidades de ampliar o marcador com Matheusinho e Alerrandro, mas sem efetividade. Assim, o resultado encerrou com um único gol marcado.